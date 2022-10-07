Собянин поздравил работников промышленных предприятий Москвы с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил работников московских промышленных предприятий с профессиональным праздником. Мэр Москвы опубликовал соответствующее поздравление на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня День московской промышленности. Поздравляю всех, кто работает на столичных предприятиях. Москва – крупнейший в стране центр обрабатывающей промышленности", – сообщил Собянин.

По его словам, в 2021 году объем производства в Москве вырос на 37,3%. С января по август 2022 года выпуск продукции вырос на 8,2%.

Мэр добавил, что подобных показателей удалось достичь благодаря мерам поддержки бизнеса. Они в том числе снижают региональную налоговую нагрузку на предприятия на 17–25%.

"Больше 7,2 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса получили льготные кредиты на рефинансирование, инвестиционные цели и пополнение оборотных средств", – сообщил мэр Москвы.

Собянин напомнил, что для развития столичного производства в Москве предприниматели могут претендовать на получение в аренду земли по ставке один рубль в год.

Кроме того, в столице осуществляет деятельность Центр поддержки промышленности, вопросы в который можно направить по электронной почте.

Ранее сообщалось, что число студентов, которые проходят обучение по 17 востребованным специальностям на базовой кафедре Московского государственного образовательного комплекса на территории технополиса "Москва", увеличилось на 200 человек по сравнению с прошлым годом.

Уточнялось, что наиболее востребованными остаются IT-направления, например информационные системы и программирование, обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем, мобильная робототехника и другие.

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