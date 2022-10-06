Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Москве разработали комплекс по изготовлению сырья для утепления труб и сэндвич-панелей. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что новое оборудование заменит зарубежные аналоги. По его словам, стоимость отечественной установки почти в четыре раза ниже, чем у иностранных поставщиков.

"Разработка будет интересна огромному числу российских заводов, которые хотят сократить зависимость от зарубежных производителей и использовать в своей работе собственное сырье. Первым заказчиком стало предприятие из подмосковной Коломны, сейчас ведутся переговоры и с другими компаниями", – сказал Овчинский.

Один новый комплекс способен производить около восьми тонн полиола ежедневно. Замдиректора компании "Полимер-комплекс" Валерий Тимохин пояснил, что новый комплекс позволит сделать производство более гибким.

Он добавил, что заводы смогут самостоятельно корректировать необходимую рецептуру и конечные свойства полиола, что сэкономит средства предприятий. В частности, новый комплекс позволит крупным заводам сэкономить около 50 миллионов рублей в год.

Ранее сообщалось, что компания "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" (EVM) запустит в Москве завод по производству инновационных электрогрузовиков. В августе 2022 года компания "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" заключила специальный инвестиционный контракт с министерством промышленности и торговли РФ. Условия подразумевают, что инвестиционный проект должен быть реализован в течение четырех лет и шести месяцев.



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