Производственный комплекс завода "Протон" запустят в "Технополисе "Москва" в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Производственный комплекс предприятия "Протон" введут в эксплуатацию на площадке "Технополиса "Москва" в начале следующего года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу технополиса.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, новый комплекс будет находиться в пятиэтажном здании площадью более 5,5 тысячи "квадратов". При этом на объекте будут как научные, так и производственные участки.

"Новый производственный комплекс позволит нарастить объемы импортозамещающей продукции и стимулировать развитие технологического суверенитета российских предприятий по всей стране", – уточнил Овчинский.

Он также отметил, что благодаря дополнительному пространству завод сможет обеспечивать заказчиков полным спектром услуг по производству современных радиоэлектронных систем, а также сложной вычислительной техники.

Ранее сообщалось, что резидентами "Технополиса "Москва" с начала 2022 года стали девять инновационных компаний. Отмечалось, что вместе эти организации вложат в развитие предприятий более 9,5 миллиарда рублей, а также создадут порядка тысячи новых рабочих мест.

При этом, как отмечал Овчинский, наибольшие вложения ожидаются в компаниях из сектора медоборудования и биофармы, а именно свыше пяти миллиардов рублей.



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