Ефимов: объем производства машиностроительных предприятий Москвы вырос на 28,4%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Объем производства столичных предприятий, которые заняты в машиностроительной отрасли, увеличился за период с января по август на 28,4%, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города.
При этом, по словам заммэра Владимира Ефимова, объем товаров и услуг, которыми обеспечили заказчиков предприятия Москвы, вырос на 23,9% и превысил 101 миллиард рублей.
Таким показателям, уточнил Ефимов, способствует хорошая поддержка от города. Так, четырем компаниям из этого сектора уже был присвоен статус промышленного комплекса, благодаря чему появилась возможность получать дополнительные налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на модернизацию производства.
В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский обратил внимание на то, что в настоящее время предприятия, занимающиеся машиностроением, начали переходить на материалы, произведенные в РФ, и это дает им большую независимость от иностранных поставщиков.
"Продукция столичных компаний конкурентоспособна и востребована на российском рынке. Так, с начала этого года только выпуск оборудования и установок для фильтрования и очистки воздуха увеличился на 12,2%", – заключил он.
Ранее сообщалось, что оборот столичных предприятий сферы торговли и услуг увеличился примерно на 22% с начала года, достигнув 11,3 триллиона рублей. Выручка же торговых организаций за данный период стала больше на 25,3% по сравнению с минувшим годом – она составила 5,1 триллиона рублей.
Отмечалось, что сильный рост был у заведений общепита. Далее следуют туристические агентства и гостиничный бизнес.
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