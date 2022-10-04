Оборот предприятий сферы торговли и услуг в Москве вырос почти на 22% с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Оборот столичных предприятий сферы торговли и услуг увеличился примерно на 22% с начала года, достигнув 11,3 триллиона рублей, сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
По его словам, выручка торговых организаций за данный период стала больше на 25,3% по сравнению с минувшим годом – она составила 5,1 триллиона рублей. Объем же продаж непродовольственной торговли увеличился наполовину и достиг 3,5 триллиона рублей, продовольственной – на 7,6% – до 887,8 миллиарда рублей.
Ефимов уточнил, что самое большое снижение было замечено в торговле транспортными средствами. Оборот в этой области составил 652,2 миллиарда рублей, а именно на 25,2% меньше, чем год назад.
В департаменте экономической политики и развития столицы заявили, что оборот предприятий сферы услуг с начала текущего года стал близок к показателям в 6,2 триллиона рублей, что больше значений прошлого года на 19,3%.
При этом, отметили в департаменте, сильный рост был у заведений общепита. Далее следуют туристические агентства и гостиничный бизнес.
Ранее сообщалось, что обороты гостиниц, ресторанов и туристических агентств Москвы выросли на треть летом 2022 года. По словам Ефимова, в период с июня по август 2022 года столичные гостиницы достигли оборота в 23,9 миллиарда рублей. Показатель вырос на 17,8% в сравнении с прошлым летом.
Отмечалось, что рост вызван отменой антиковидных ограничений и увеличением популярности внутреннего туризма.
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