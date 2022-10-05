Мраморным каминам в особняке Волконских и Истоминых вернут исторический облик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Двум мраморным каминам XIX века в особняке князей Волконских и московских купцов Истоминых вернут исторический облик. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Камины украшали парадные залы особняка на улице Пречистенке 8, строение 1.

Угловой камин из темно-коричневого мрамора находился в первой комнате парадной анфилады. Второй белый мраморный объект также размещался в одном из помещений анфилады.

"Его декоративная отделка отличалась особым изяществом: мраморную раму для зеркала и портал камина украшал растительный орнамент, по углам находились стилизованные львиные лапы", – говорится в сообщении.

Многие фрагменты декора были повреждены и утрачены, на поверхности камня образовались трещины. Специалисты же воссоздают утраченные элементы по архивным материалам и историческим аналогам. Реставрация займет около полугода.

Глава столичного департамента культурного наследия города Алексей Емельянов рассказал, что после завершения работ камины вернутся в исторический особняк.

"Один из них выполнен из редкого темно-коричневого мрамора сорта Rosso Levanto, который добывали в итальянском регионе Лигурия в каменоломне, существовавшей с XII века. Он займет свое прежнее место в первой комнате парадной анфилады. Резной камин из белого российского мрамора породы коелга также украсит интерьеры бывшего владения князей Волконских и купцов Истоминых", – пояснил Емельянов.

Специалисты уже восстановили две чугунные топки, металлические элементы решетки которых деформировались из-за использования печей. Реставраторы отметили хорошее состояние углового камина. На нем обнаружили несколько трещин вдоль белых прожилок. Камин из белого мрамора сохранился лишь на 40%.

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