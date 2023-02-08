В Москве в рамках тестирования инноваций заключили контракты на 600 млн рублей

Фото: пресс-служба ДПиИР

В Москве за три года существования программы пилотного тестирования инноваций количество ее площадок превысило 200, что является наибольшим показателем в мире среди аналогичных проектов. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Возможности для тестирования инноваций предоставляют предприятия из 18 отраслей: информационных технологий, культуры, образования, медицины, строительства, промышленности и других. <...> Благодаря проекту бизнес заключил контракты на сумму 600 миллионов рублей и привлек 800 миллионов рублей инвестиций", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, всего в рамках проекта было начато свыше 300 испытаний, более чем две трети из которых уже завершены. Отмечается, что в рамках программы тестирования инноваций предприниматели получают возможность проверить свои разработки в реальных условиях на базе городских и коммерческих предприятий.

В числе площадок, на базе которых проводятся испытания, – сотовый оператор "Билайн", банк "Открытие", X5 Group, РЖД и другие. Так, во Дворце творчества детей и молодежи на Миусах в настоящее время испытывают акустическую систему, сопоставимую по характеристикам с технологией Dolby, но при этом более дешевую.

Между тем в РГГУ имени Серго Орджоникидзе тестируется система экомониторинга на основе искусственного интеллекта, которая управляет вентиляцией с учетом параметров воздуха. А в реабилитационном центре для инвалидов в Зеленограде испытали инновационную систему реабилитации пациентов, состоящую из датчиков движения и большого экрана.

Как добавил глава столичного департамента предпринимательства Алексей Фурсин, проект пилотного тестирования инноваций является одним из лидеров платформы "Смартека", на базе которой собираются лучшие разработки для внедрения в регионах РФ.

"Например, программа пилотного тестирования инновационных решений уже реализуется в Тюменской области и готовится к запуску в Ставропольском крае", – отметил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 34 столичных медучреждения получили гранты на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей по итогам конкурсного отбора. По его словам, победители в течение 1–3 лет реализуют инновационные проекты в сфере медицины.



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