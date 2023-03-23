08:20Мэр Москвы
Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице начали принимать заявки на конкурс "Лидеры цифровой трансформации". Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.
"Он помогает найти цифровые решения для реальных задач от города и бизнеса. Победители, в свою очередь, получают уникальный шанс найти заказчиков и внедрить свои разработки", – говорится в его публикации.
Как отметил градоначальник, подать заявку могут совершеннолетние граждане, которые являются IT-специалистами. У них будет возможность реализовать собственную идею и разработать проект, который принесет реальную пользу городу. Регистрация доступна по ссылке до 21 мая.
Собянин уточнил, что к участию приглашаются специалисты со всего мира. В этом году в рамках конкурса собираются объявить 60 призеров – в два раза больше, чем было в 2022 году.
Размер призового фонда тоже решили увеличить, в этот раз он составит 40 миллионов рублей. Средства планируют распределить следующим образом: за первое место – миллион рублей, за второе – 600 тысяч рублей, за третье – 400 тысяч рублей.
В состав жюри конкурса войдут специалисты столичных департаментов, а также представители крупных компаний и корпораций:
- "Аэрофлот";
- "Газпромбанк";
- Ozon;
- "Северсталь";
- Российский экологический оператор;
- Sitronics Group;
- ПИК;
- "Самолет";
- Tada.Team;
- Whoosh.
Ранее сообщалось, что в столице начался прием заявок на 10-й московский конкурс "Бюджет для граждан". Проекты конкурсантов помогают совершенствовать методы повышения финансовой грамотности горожан. Представить свои работы участники могут в любой форме, например в виде стихов, видеоролика или презентации.
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