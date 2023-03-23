Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице начали принимать заявки на конкурс "Лидеры цифровой трансформации". Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

"Он помогает найти цифровые решения для реальных задач от города и бизнеса. Победители, в свою очередь, получают уникальный шанс найти заказчиков и внедрить свои разработки", – говорится в его публикации.

Как отметил градоначальник, подать заявку могут совершеннолетние граждане, которые являются IT-специалистами. У них будет возможность реализовать собственную идею и разработать проект, который принесет реальную пользу городу. Регистрация доступна по ссылке до 21 мая.

Собянин уточнил, что к участию приглашаются специалисты со всего мира. В этом году в рамках конкурса собираются объявить 60 призеров – в два раза больше, чем было в 2022 году.

Размер призового фонда тоже решили увеличить, в этот раз он составит 40 миллионов рублей. Средства планируют распределить следующим образом: за первое место – миллион рублей, за второе – 600 тысяч рублей, за третье – 400 тысяч рублей.

В состав жюри конкурса войдут специалисты столичных департаментов, а также представители крупных компаний и корпораций:

"Аэрофлот";

"Газпромбанк";

Ozon;

"Северсталь";

Российский экологический оператор;

Sitronics Group;

ПИК;

"Самолет";

Tada.Team;

Whoosh.

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Ранее сообщалось, что в столице начался прием заявок на 10-й московский конкурс "Бюджет для граждан". Проекты конкурсантов помогают совершенствовать методы повышения финансовой грамотности горожан. Представить свои работы участники могут в любой форме, например в виде стихов, видеоролика или презентации.

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