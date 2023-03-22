В Москве начался прием заявок на конкурс "Городская творческая мастерская"

Фото: ОКЦ СВАО

В столице стартовал прием заявок на участие в новом сезоне онлайн-конкурса "Городская творческая мастерская". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника Наталью Сергунину.

Конкурс проводится с 2020 года среди москвичей разных возрастных групп. Принять в нем участие можно как индивидуально, так и в команде, причем возраст ее членов не имеет значения. В этот раз конкурс пройдет в восьми номинациях:



"Рисунок";

"Фотография";

"Танец";

"Музыкальное произведение";

"Постановка";

"Видео";

"Литературное произведение";

"Продукт" (3D-модель, чертеж или модель).

Чтобы определиться с выбором подходящей номинации, участники могут пройти специальный тест . Подать заявки необходимо до 8 июня, для этого потребуется зарегистрироваться и прислать свой проект.

После этого идеи горожан оценят 350 экспертов из разных сфер, а оглашение победителей состоится 8 июля. Как уточнила Сергунина, в столичных учреждениях культуры для горожан проведут творческие занятия, в ходе которых те смогут улучшить свои проекты. Также тематические мастер-классы будут идти и в период отбора лучших работ.

Ранее сообщалось, что в столице начался прием заявок на 10-й московский конкурс "Бюджет для граждан". Проекты конкурсантов помогают совершенствовать методы повышения финансовой грамотности горожан. Представить свои работы участники могут в любой форме, например в виде стихов, видеоролика или презентации.

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