Более 45 тыс москвичей старше 50 лет стали участниками проекта центра "Моя карьера"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 45 тысяч москвичей старше 50 лет стали участниками проекта "5.0", который реализуется центром занятости "Моя карьера". Об этом сообщил директор службы занятости населения города Москвы Андрей Тарасов.

"К каждому кандидату специалисты центра находят индивидуальный подход: помогают составить качественное резюме, повысить компетенции в сферах цифровой грамотности, эмоционального интеллекта. Соискателям предлагают освоить новую профессию, помогают монетизировать хобби и начать свое дело", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Благодаря проекту москвичи старшего возраста могут обучиться по программам "Бабушка на час", "Школа агента по недвижимости 50+", "Сиделка. Помощник по уходу" и другим. В частности, в школе подготовки нянь обучение прошли уже 16 тысяч москвичей, в "Школе агента по недвижимости 50+" – более 500 человек.

Помимо этого, центр "Моя карьера" организует для москвичей старшего возраста ярмарки вакансий и отрытые наборы. Там кандидаты могут пообщаться с работодателями, узнать об условиях трудоустройства и пройти собеседования сразу в несколько компаний.

В структуре центра функционируют 59 офисов. Флагманские центры с расширенным набором услуг открыты по адресам: улица Куусинена, дом 2, корпус 1, и улица Шаболовка, дом 48.

Ранее стало известно, что для участников проекта "Московское долголетие" организовали занятия в 24 столичных вузах. В осеннем семестре этого года для участников проекта открылось более 150 групп в ведущих вузах страны. Среди них – МГУ имени Ломоносова, Московский политехнический университет и другие.

