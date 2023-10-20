Столичных предпринимателей пригласили на онлайн-марафон по управлению репутацией в Сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Предпринимателей из Москвы пригласили на бесплатный онлайн-марафон "Управление репутацией в интернете". Всего будет восемь занятий, присоединиться могут все желающие, нужна только регистрация на сайте mbm.mos.ru. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что первый вебинар "Бизнес в онлайн-пространстве: тренды и перспективы" состоится 25 октября в 16:00 по московскому времени. Эксперт расскажет об основных принципах работы с репутацией, поможет разобраться в вопросе построения сильного бренда в Сети.

Занятие "Мониторинг социальных медиа" проведут 8 ноября. Его посвятят системам анализа репутации в Сети и умению с ними работать. Соответствующие знания помогут всегда иметь актуальную информацию о трендах, изменениях в сфере деятельности, конкурентах, следить за отзывами и комментариями о компании.

На третьей встрече "Управление репутацией в поисковых системах" 15 ноября слушателям расскажут о формировании позитивного мнения о бренде в поисковых системах, научат работать с инструментами репутационного маркетинга, говорится в сообщении.

Добавляется, что вебинар "Работа с отзывами" проведут 22 ноября. Спикер научит анализировать, генерировать, собирать обратную связь и использовать ее для улучшения качества сервиса.

Урок "PR без бюджета: миф или реальность" состоится 29 ноября. Профессионал расскажет, зачем нужен пиар-специалист, чем он может помочь компании, как добиться бесплатного упоминания в средствах массовой информации.

На сайте подчеркнули, что 6 декабря на вебинаре "Продвижение в социальных сетях" желающие разберутся в основных принципах работы с социальными сетями, изучат тренды на следующий год и поймут, как эти площадки помогают продавать.

Заключительный урок "Управление репутацией на маркетплейсах" запланировали на 13 декабря. Участники обсудят принципы и механизмы работы с репутацией на маркетплейсах. Им расскажут, как увеличить количество клиентов при помощи роста рейтинга на онлайн-площадках и положительного мнения о компании.

Ранее сообщалось, что Московская федерация профсоюзов проведет для жителей столицы серию бесплатных тренингов по развитию эмоционального интеллекта. В ходе них слушатели узнают, как управлять эмоциями, справляться со стрессом, вести переговоры и снижать напряженность в общении.

Между тем бесплатный онлайн-курс "Профессиональные коммуникации" провели в сентябре в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" в рамках проекта "Мама онлайн". Женщинам предложили раскрыть свой потенциал в общении с помощью практических приемов.

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