Тренинги по развитию эмоционального интеллекта проведут для москвичей

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Московская федерация профсоюзов проведет для жителей столицы серию бесплатных тренингов по развитию эмоционального интеллекта. Занятия начнутся с 6 октября, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.

"Профессиональные психологи помогут научиться правильно понимать других людей и воспринимать критику, стать продуктивнее. Первый бесплатный вебинар пройдет 6 октября", – рассказали в МФП.

Всего запланировано три онлайн-занятия: оставшиеся два состоятся 3 ноября и 1 декабря. В ходе них слушатели узнают, как управлять эмоциями, справляться со стрессом, вести переговоры и снижать напряженность в общении. Записаться на тренинги можно на сайте МФП.

Между тем на базе комплекса "Техноград" на ВДНХ до 5 октября для москвичей проходит бесплатный онлайн-курс по развитию навыков коммуникации. Участников занятий учат выстраивать эффективный диалог, предсказывать поведение собеседника и вызывать у него симпатию.

