"Техноград" проведет бесплатный онлайн-курс по развитию профессиональных коммуникаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый бесплатный онлайн-курс "Профессиональные коммуникации" состоится в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ в рамках проекта "Мама онлайн". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Женщинам предлагается раскрыть свой потенциал в общении с помощью практических приемов. Посетившим все занятия вручат электронный сертификат. Весь курс состоит из четырех вебинаров, для участия необходима регистрация.

"Первое занятие запланировано на 11 сентября. Гостям расскажут про искусство ведения беседы и познакомят с приемами, которые позволяют уверенно начинать разговор. Кроме того, спикер подготовил несколько упражнений с примерами вступлений", – говорится в сообщении.

Второй вебинар организуют 13 сентября. Участницы получат возможность изучить технику активного слушания, помогающую лучше понимать собеседника и убирать барьеры в коммуникации. Женщины узнают, что такое проницательные вопросы и какова их роль в конструктивном диалоге.

Третье занятие пройдет 15 сентября, которое посвятят обратной связи в общении. Участницам расскажут, как корректно выражать свое мнение и отвечать собеседнику. Спикер с помощью примеров конструктивной критики предложит несколько моделей обратной связи.

Финальный вебинар состоится 18 сентября, в ходе него посетительницы изучат вопросы эффективного лидерства и командной работы. Гостьям расскажут, как выстраивать доверительные отношения в коллективе, мотивировать коллег на совместную работу.

Занятия проведет эксперт по эффективным коммуникациям и куратор образовательных программ комитета по развитию женского предпринимательства "Опора России" Анна Задоренко. Инициативу курирует департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Ранее проект "Мама онлайн" провел бесплатный курс "Любимое дело по-женски. Воронка продуктов и УТП". Гостьи узнали о секретах создания успешного бизнеса, о воронках и каналах продаж, жизненном цикле продукта, а также о тайм-менеджменте и других особенностях ведения собственного дела.

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