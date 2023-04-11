Воздушный шар с закрепленной электроникой упал в Ленинградской области

Фото: телеграм-канал "112"

Во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили упавший воздушный шар с закрепленными на нем электроприборами и проводами. Об этом информирует сайт 78.ru.

На территорию падения местные жители вызвали правоохранителей. Специалисты прибыли в СНТ "Океан в массиве Сады". Там на одном из садовых участков они обнаружили сдутый воздушный шар.

В результате осмотра предмета стало известно, что упавший шар представляет собой метеозонд – беспилотный аэростат, предназначенный для изучения атмосферы.

Ранее сообщалось, что в японском городе Хамамацу на пляже Энсюхама обнаружили металлический шар диаметром 1,5 метра.

До этого, 4 февраля, военные США сбили аэростат в прибрежной зоне, который принадлежал КНР. По данным Госдепа, аппарат был оснащен техникой для разведки.

В свою очередь, в китайском МИД заявили, что аэростат не представлял военной или личной угрозы. Похожая ситуация случилось и 10 февраля, когда военные США сбили аэростат над Аляской.

Военные США сбили аэростат над Аляской

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