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05 ноября, 04:00

Общество

"Доктор 24. Темы недели": осенняя депрессия

"Доктор 24. Темы недели": осенняя депрессия

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Наступила осень, и многие жалуются, что на них наваливается апатия, хандра, сплин. Или как говорят многие – осенняя депрессия.

Почему для одних она безопасна, а у других может вызвать серьезные проблемы со здоровьем? Как понять, к какой группе относитесь именно вы? Когда от осенней депрессии можно справиться с помощью друзей, а когда – только с помощью лекарств? И что эффективно помогает с ней бороться?

На эти и другие вопросы ответили врачи в программе "Доктор 24".

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