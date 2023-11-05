"Доктор 24. Темы недели": осенняя депрессия

Наступила осень, и многие жалуются, что на них наваливается апатия, хандра, сплин. Или как говорят многие – осенняя депрессия.

Почему для одних она безопасна, а у других может вызвать серьезные проблемы со здоровьем? Как понять, к какой группе относитесь именно вы? Когда от осенней депрессии можно справиться с помощью друзей, а когда – только с помощью лекарств? И что эффективно помогает с ней бороться?

На эти и другие вопросы ответили врачи в программе "Доктор 24".