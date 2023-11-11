Москвичей предупредили о пасмурной и дождливой погоде в ближайшие дни

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жителей и гостей столицы ожидает облачная и дождливая погода в ближайшие дни. В воскресенье и понедельник, 12 и 13 ноября, в город придут осадки, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Дневная температура воздуха составит от четырех до шести градусов", – отметили синоптики.

Во вторник и среду, 14 и 15 ноября, днем прогнозируются от плюс 1 до плюс 6 градусов, ночью столбики термометров могут понизиться до нуля. Местами будут осадки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что снег с отрицательной среднесуточной температурой воздуха ожидается на следующей неделе в российской столице. Он уточнил, что в понедельник и вторник, 13 и 14 ноября, прогнозируются плюсовые температуры и дождь. Однако уже в среду, 15 ноября, в Москву нагрянет похолодание.

В выходные прогнозируется температура выше климатической нормы на 5–6 градусов. Как уточнял замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, в субботу, 11 ноября, будет облачно с прояснениями и без осадков, а в воскресенье, 12 ноября, в столицу вернется атмосферный фронт.

Аномально теплая погода задержится в Москве до 12 ноября