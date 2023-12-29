Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 23:46

Город

В московских парках появились усадьбы Деда Мороза

В московских парках появились усадьбы Деда Мороза

Новости часа: Собянин подвел итоги благоустройства зеленых зон в Москве

Москвичам рассказали, как идет благоустройство парка "Яуза"

Специальную программу подготовили на катке в саду имени Баумана

Новости часа: бесплатный каток открылся в пешеходной зоне в "Москва-Сити"

Бесплатный каток с натуральным льдом открыли в пешеходной зоне "Москва-Сити"

"Мой район. Навигатор": елочные базары в столице закроются 31 декабря

"Мой район. Навигатор": канатная дорога будет работать в ночь на 1 января 2024 года

"Мой район. Навигатор": Москва стала экспортировать промышленные товары в 145 стран мира

"Мой район. Навигатор": в Москве открыто движение по Дмитровскому путепроводу

В столичных парках открылись новые усадьбы Деда Мороза. В каждой усадьбе можно найти отсылки к самым популярным и любимым сказкам. Все локации создавались в рамках проекта "Сказки Деда Мороза".

Сообщается, что на всех площадках усадьбы Деда Мороза проходят яркие шоу-программы и выступления музыкантов. Вход в парки бесплатный. А для участия в мастер-классах и квестах нужно приобрести билет на сайте Дед Мороза.

Все усадьбы обеспечены всей инфраструктурой. Это тематические павильоны, сцены, елки, инсталляции, фотозоны. Практически можно в усадьбу можно будет приходить несколько раз и проходить разные квесты.

Подробнее о московских усадьбах Деда Мороза – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕкатерина КузнеченковаАнастасия Налетова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика