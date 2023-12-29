В московских парках появились усадьбы Деда Мороза

В столичных парках открылись новые усадьбы Деда Мороза. В каждой усадьбе можно найти отсылки к самым популярным и любимым сказкам. Все локации создавались в рамках проекта "Сказки Деда Мороза".

Сообщается, что на всех площадках усадьбы Деда Мороза проходят яркие шоу-программы и выступления музыкантов. Вход в парки бесплатный. А для участия в мастер-классах и квестах нужно приобрести билет на сайте Дед Мороза.

Все усадьбы обеспечены всей инфраструктурой. Это тематические павильоны, сцены, елки, инсталляции, фотозоны. Практически можно в усадьбу можно будет приходить несколько раз и проходить разные квесты.

Подробнее о московских усадьбах Деда Мороза – в эфире телеканала Москва 24.