Почта, ЗАГС и поликлиники: как будут работать госучреждения Москвы в новогодние каникулы

Новогодние праздники продлятся с 30 декабря по 8 января. В этот период больницы, ветеринарные клиники, соцучреждения Москвы будут работать по другому графику. Подробнее – в нашем материале.



Медучреждения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В субботу, 30 декабря, взрослые поликлиники будут работать с 09:00 до 18:00, а с 31 декабря по 8 января посетителей примут с 09:00 до 16:00. Травмпункты и отделения помощи на дому будут функционировать в часы работы медорганизаций.

Детские поликлиники 30 декабря, а также с 1 по 8 января будут открыты с 09:00 до 15:00. Травматологические отделения примут пациентов с 08:00 до 22:00. Круглосуточные пункты не изменят график работы.

Кабинеты ОРВИ в детских и взрослых больницах с 30 декабря по 8 января будут принимать посетителей с 09:00 до 18:00. Получить медпомощь на дому можно будет 09:00 до 15:00.

Женские консультации 30 декабря заработают с 09:00 до 18:00, 31-го – с 09:00 до 16:00. С 1 по 8 января будут открыты только те учреждения, которые имеют 10 и более участков. График их работы – с 09:00 до 16:00.

Центр телемедицины во время новогодних каникул будет работать в круглосуточном режиме, молочно-раздаточные пункты сохранят прежний график – с 06:30 до 15:00.

Ветеринарные клиники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Государственные ветеринарные клиники 31 декабря закроются на час раньше – в 19:00. Нижегородский и Рублевский ветучастки будут работать до 18:00.

В понедельник, 1 января, ветбольницы откроются для посетителей с 12:00 до 21:00. Рублевский ветучасток заработает с 12:00 до 18:00. Особый график будет и у нескольких учреждений в ТиНАО: ветеринарный участок "Красная Пахра" 1 января будет открыт с 12:00 до 20:00, а в пунктах "Птичное", "Кленово", "Щербинка" и "Саларьево" этот день станет нерабочим.

Единственная госветклиника, которая будет закрыта с 1 по 8 января, – Нижегородский ветучасток. Прием по обычному графику возобновится с 9 января.

В экстренных случаях владельцы домашних животных смогут в любое время суток обратиться в ветклинику ГБУ "Мосветстанция" на улице Юннатов, 16А. Специалисты принимают там круглосуточно и ежедневно. Автомобили ветеринарной помощи на дому и операторы контакт-центра также будут готовы помочь каждый день. Получить консультацию и вызвать ветврача на дом можно по единому номеру +7 (495) 612-04-25 (круглосуточно).

Социальные учреждения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

У Центров московского долголетия 1, 2 и 7 января будет выходной день. В остальные дни учреждения будут работать по прежнему графику.

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей будет принимать посетителей до 29 декабря включительно. С 2 по 8 января с 09:00 до 19:00 все желающие смогут обратиться туда по телефону контакт-центра +7 (495) 870-55-45.

Чтобы получить экстренную социальную помощь, психологическую консультацию или сообщить о жестоком обращении с детьми, нужно позвонить на 051 (с городского телефона) или +7 495 051 (с мобильного). Сотрудники службы отвечают круглосуточно.

Территориальные соцслужбы в период праздников продолжат оказывать помощь гражданам на надомном обслуживании в соответствии с их потребностями.

Семейные, реабилитационные и реабилитационно-образовательные центры не будут работать на новогодних каникулах.

Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки и его филиалы в праздничный период не изменят свой график. Кроме того, в круглосуточном режиме будут доступны мобильная служба помощи бездомным гражданам "Социальный патруль" и пункты обогрева.

Центр занятости населения "Моя работа" с 31 декабря по 8 января уйдет на новогодние праздники. С 9 января учреждение возобновит работу в прежнем графике. Если кто-то решит подать онлайн-заявление в период с 30 декабря по 8 января, то датой направления автоматически будет считаться 9 января. Центр занятости "Моя карьера" также будет закрыт до 8 января.

Дворцы бракосочетания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дворцы бракосочетания 30 декабря работают до 17:00. С 31 декабря по 8 января у учреждений выходные дни. С 9 января ЗАГСЫ продолжат принимать посетителей в обычном режиме.

Дворцы бракосочетания № 1 и 4 работают по индивидуальному графику: 30 декабря – в обычном режиме, 31 декабря – до 17:00.

В новогодние праздники можно будет подать заявление о заключении брака на портале "Госуслуги" или на сайте mos.ru. Госпошлина составляет 350 рублей.

Офисы ЗАГС в "Моих документах" будут работать по графику центра госуслуг с 9 января.

Центры госуслуг "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Районные центры 31 декабря будут работать с 08:00 до 18:00, флагманские офисы – с 10:00 до 18:00. При этом 1 и 7 января станут нерабочими днями.

Во вторник, 2 января, 11 дежурных центров примут посетителей с 11:00 до 18:00. С 3-го по 6-е, а также 8-го дежурные офисы заработают с 10:00 до 18:00. Сотрудники офисов будут оказывать услуги только по регистрации рождения, смерти, установлению отцовства, а также по предоставлению доступа к порталам gosuslugi.ru и mos.ru.

С 9 января центры госуслуг "Мои документы" вернутся к прежнему режиму работы.

"Почта России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отделения "Почты России" не будут работать 31 декабря, за исключением круглосуточных офисов. Они примут клиентов до 21:00.

Первый день нового года, 1 января, станет выходным для всех почтовых отделений. Круглосуточные офисы возобновят работу 2 января с 08:00.

При этом с 2 по 6 января, а также 8 января почтовые отделения будут принимать посетителей в обычном режиме. В воскресенье, 7 января, обслуживать клиентов будут только круглосуточные офисы.

В выходные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и печатные издания.

Уточнить режим работы и найти на карте ближайшее отделение можно на сайте "Почты России" или в мобильном приложении.

МАДИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы



С 31 декабря по 8 января получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля можно будет в четырех пунктах МАДИ, расположенных по адресам:

проезд Одоевского, владение 3 (круглосуточно);

проезд Энтузиастов, владение 3 (круглосуточно);

улица Вагоноремонтная, д. 4А (круглосуточно);

улица Дубовая Роща, владение 7А (с 10:00 до 22:00).

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Сервисный центр "Московский транспорт" (Старая Басманная улица, дом 20, корпус 1) не будет работать 31 декабря, а также 1 и 7 января. В другие дни разрешения на возврат автомобиля будут выдавать в штатном режиме с 08:00 до 20:00.