График работы отделений "Почты России" изменится в новогодние праздники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

График работы отделений "Почты России" изменится в предстоящие новогодние праздники. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

31 декабря отделения не будут работать по всей стране. Исключением станут круглосуточные отделения Москвы и Санкт-Петербурга. Они будут открыты до 21:00. При этом 1 января станет выходным для всех почтовых отделений в стране.

Отмечается, что круглосуточные отделения начнут работать 2 января в 08:00. Все почтовые отделения будут принимать желающих в обычном режиме 2–6 и 8 января. Между тем 7 января можно будет обратиться только в круглосуточные отделения.

В компании добавили, что в выходные почтальоны не будут разносить периодические печатные издания и почтовые отправления. Пособия и пенсию доставят по графику, который согласован с региональными отделениями Социального фонда РФ, учитывая особенности конкретных регионов.

Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, что сотрудники непрерывных производств и экстренных служб, а также работники со сменным графиком будут работать в новогодние выходные. При этом если сотрудник выходит на работу в новогодний нерабочий праздничный день, то по закону он должен быть оплачен в двойном размере.

Новогодние праздники продлятся 10 дней – с 30 декабря по 8 января. Выходные дни утвердило правительство России.