Три участницы преступной группы по краже телефонов предстанут перед судом в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Три участницы преступной группы, которые промышляли карманными кражами в метро Москвы, предстанут перед судом. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Девушкам предъявили обвинение в совершении краж с причинением значительного ущерба. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Юго-Восточного административного округа.

По данным ведомства, в такую деятельность фигуранток вовлек 37-летний мужчина. Он организовал преступное сообщество для кражи мобильных телефонов для их последующей продажи.

У девушек была собственная схема действий: находясь в вестибюлях станций метро, подуличных переходах, они распределяли роли, согласно которым одна из злоумышленниц следила за окружающей обстановкой для предупреждения о возможном появлении полицейских, другая приближалась к жертвам и похищала телефоны из одежды, сумок или другой ручной клади.

"Преступными действиями гражданам причинен ущерб на общую сумму более 400 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении организатора преступного сообщества находится в производстве следственного органа", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что полицейские Москвы задержали 35-летнего мужчину, который обвиняется в краже дорогостоящей шубы с витрины магазина на Комсомольской площади. Выяснилось, что злоумышленником оказался неоднократно судимый приезжий, проживающий в столице.

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