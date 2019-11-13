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13 ноября 2019, 23:30

Общество

"Вечер": хозяин обманул авиакомпанию ради толстого домашнего питомца

"Вечер": хозяин обманул авиакомпанию ради толстого домашнего питомца

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Весь Интернет вступился за толстого кота. Хозяин обманул авиакомпанию ради домашнего питомца и стал героем Сети.

История началась с того, что кот по имени Виктор вместе со своим хозяином Михаилом Галиным летели из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. В аэропорту Шереметьево кота отказались пускать в самолет "Аэрофлота" и потребовали сдать в багаж. Дело в том, что он весит около 10 кг. А по правилам авиакомпании провозить в ручной клади можно животных до 8 кг.

Хозяин не захотел сдавать кота в багаж и обманул авиакомпанию – он попросил для взвешивания другого кота, а в итоге пронес в самолет своего Виктора.

Теперь толстый кот буквально захватил Интернет. Причем мнения разделились. Кто-то утверждает, что авиакомпании следовало бы пойти навстречу хозяину и коту. Другие уверены, что правила есть правила.

"Аэрофлот" в итоге лишил владельца кота четырехсот тысяч миль, накопленных по программе лояльности. После этого на защиту кота бросились пользователи соцсетей. Подключились и многие компании. Должна ли компания строго следовать нормам или можно пойти навстречу клиенту? В гостях программы "Вечер" – психолог, гештальт-терапевт и заядлая путшественница Александра Тарабина, а также зоопсихолог Мирослав Волков.

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