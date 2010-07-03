Суд арестовал фигуранта дела об угрозах судье

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Басманный суд Москвы арестовал Алексея Вересова, обвиняемого в призывах к экстремистской деятельности, сообщает "Интерфакс".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Обвиняемый заключен под стражу сроком на два месяца – до 11 января.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. В ближайшее время также изберут меру пресечения другому участнику этого дела – Сергею Половцу.

Накануне сообщалось, что в Москву доставлены двое мужчин, которые призывали в интернете к расправе над московским судьей. Подозреваемых привезли в здание Следственного комитета России и допросили. СК не называет имя судьи, в чей адрес поступали угрозы, и не уточняет, с чем они были связаны.

По данным следствия, к совершению преступлений причастны ранее судимый Алексей Вересов 1973 года рождения и Сергей Половец 1978 года рождения. Первый публично призывал к экстремистской деятельности. Второй задержанный напрямую угрожал убийством судье Московского городского суда.

Следствие возбудило уголовные дела в отношении двух мужчин. Официальный представитель СК России Светлана Петренко отметила, что давление на судей непозволительно, и тем более недопустимы угрозы в связи с отправлением правосудия.

13 ноября следователи задержали во Внуково третьего фигуранта уголовного дела об угрозах судье. На него дал показания один из обвиняемых Сергей Половец.