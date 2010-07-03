Тактильный сад и экомаршруты для слепых могут появиться в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тактильный сад и экомаршруты для слепых могут появиться в столичном регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.

"Надеюсь, в следующем году будем реализовывать какие-то вещи для слепых, чтобы людям было комфортно посещать особо охраняемые территории Москвы", – заявил Кульбачевский.

Он добавил, что речь идет также об обустроенных для слабовидящих экспонатах в экспоцентрах.

В прошлом году тактильный сад "Шестое чувство" появился в Рязанском районе Москвы. Парк разделен на несколько тематических зон – с цветами, дикими и культурными растениями. Для посетителей с инвалидностью в саду установили специальные таблички с описанием. Сами растения посажены высоко, что позволяет их потрогать.

А в сентябре этого года в столице презентовали проект "Белая книга" для слепых и слабовидящих детей. Ее первый тираж составит тысячу экземпляров.

В учебных пособиях используют особую технику контактной печати и игровую форму подачи материала. Книги передадут в школы для улучшения инклюзивного образования в столице.

