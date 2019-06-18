"Если бы сказали, что слепая, я бы вас не пригласила": как ищут работу с инвалидностью

Оксана Серединская из Самары долгое время не может найти работу. Причин несколько: женщина полностью ослепла и нуждается в постоянной компании собаки-поводыря. Однако, согласно российскому законодательство, работодатели не имеют права отказывать в вакансиях людям с ограниченными возможностями. Подробности ситуации Оксаны из Самары, а также истории других людей с инвалидностью читайте в нашем материале.

"Если бы вы сказали, что слепая, я бы вас даже не пригласила"

Фото: vk.com/Оксана Юрьевна Серединская

Оксана Серединская – массажист, у нее полностью отсутствует зрение. В детстве она училась в школе для слабовидящих, а к 20 годам ослепла окончательно. "Профессию массажиста выбрала именно из-за доступности для инвалидов", – рассказала информационному агентству "РИА-Новости" женщина. Только на практике оказалось не совсем так.

Раньше проблем с работой у Серединской не было. Она пять лет жила в Краснодарском крае, в небольшом городке Абинске, работала массажистом в школе-интернате – по семь часов в день. Два года назад женщина завела собаку-поводыря. Черный лабрадор Кая стала для Оксаны не просто другом, но кардинально изменила ее жизнь.





Оксана Серединская Ходить с тростью или с собакой – это как небо и земля. Мы с Каей настолько сработались, что у меня нет ощущения слепоты.

С тех пор четвероногий товарищ сопровождает Оксану везде, в том числе и на работу. "Собака располагалась под моим письменным столом. Ей нужны только подстилка и миска с водой", – вспоминает Серединская. Во время работы Кая всегда лежала на своем месте, не доставляя никаких трудностей. "Все собаки-поводыри обучены лежать на выдержке (выполнять команду "Место" до тех пор, пока не услышат следующую. – Москва 24)", – объяснила Оксана. Да и в целом, прежде чем попасть в руки к хозяевам, такие животные обязательно проходят специальную подготовку: обучаются командам послушания, ходят по уличным маршрутам.

Однако не все работодатели готовы мириться даже с такими обученными собаками. Месяц назад Оксана вернулась в родной город Самару, где у нее сразу же возникли проблемы с трудоустройством. "И вот я, руководитель социального проекта с таким символическим названием – "С собакой все пути открыты" – обнаружила, что меня не берут на работу из-за Каи", – признается Оксана.

Фото: vk.com/Оксана Юрьевна Серединская

В частных массажных салонах Серединской отказывают по причине того, что у других сотрудников или клиентов может быть аллергия на животное. А в больницах утверждают, что для пса там просто нет места. По словам Оксаны, в городской детской больнице № 2 ей сказали прямо: "С собакой нельзя". Хотя в региональном Минздраве на запрос журналистов ответили: "У женщины не было полного пакета необходимых документов". "Сейчас камнем преткновения моего трудоустройства стало именно мое техническое средство реабилитации – собака-поводырь", – заметила в беседе с телеканалом Москва 24 Оксана. Но в то же время в некоторых местах женщине отказали только потому, что она незрячая.





Оксана Серединская Я обращалась в две частные школы по обучению массажу. И в одной из них администратор уже на собеседовании сказала, даже не посмотрев мои документы: "Если бы вы мне сказали по телефону, что вы слепая, я бы вас даже не пригласила".

Стоит отметить, что одно из последних собеседований Серединской прошло довольно позитивно. Оксана была в детском реабилитационном центре, где и опытом работы остались довольны, и инвалидность не сочли проблемой, и даже пообещали подумать о размещении Каи во время рабочего дня. Однако это место не подходит самой Оксане: зарплата слишком маленькая, да и добираться до организации очень сложно и довольно дорого. "Я поняла, что как будто уговариваю работодателя меня взять, хотя у меня и квалификация, и большой опыт. Мне, как и обычному человеку, хочется выбрать хорошую работу с достойной оплатой. А сейчас я цепляюсь за все, что есть", – возмущается Оксана.

Сложное трудоустройство для инвалидов

Оксана не единственный человек с ограниченными возможностями, у которого возникли проблемы с поиском работы.



Фото: канал Москва 24

Москвич Руслан пытается трудоустроиться еще с ноября прошлого года. У него тоже есть четвероногий спутник Лео, а также приличный опыт работы в качестве сотрудника кол-центра. "Я оббегал половину Москвы, кучу компаний, – рассказал молодой человек телеканалу Москва 24. – Они, еще не доходя до собаки-поводыря, мне отказывали только потому, что я сказал, что незрячий. Не выслушав, что я могу, что я умею и что могу в этой области работать".

Другой житель столицы Александр Морозов, который, как и Оксана, зарабатывал на жизнь массажем в местной поликлинике, пытался вернуться на работу через суд. Андрей обжег руку на рабочем месте, после чего, по его словам, начался жесткий прессинг. Как сообщает издание "Радио Свобода", мужчину отстранили от работы из-за того, что он не смог после инцидента пройти инструктаж по технике безопасности.





Александр Морозов Мне стали предъявлять заранее невыполнимые требования. <...> А если я не могу выполнить эти требования, то все равно должен их выполнить. "А как мне их выполнить?" – спросил я у них. "Это ваши трудности", – ответили мне.

По словам Морозова, его три года не допускали до работы: не увольняли, но и зарплату не выплачивали. В конце концов после большого количества проверок, которых добился сам Александр, ему предложили новый трудовой договор. Мужчина его подписал, а вот новую должностную инструкцию, вводный инструктаж и коллективный договор он подписывать не стал. По словам Морозова, эти документы не учитывали его инвалидность. В итоге мужчину уволили.



Почему имеющих проблемы со зрением людей не берут на работу

Морозову ничего не оставалось, кроме как обратиться в суд, который признал его увольнение незаконным. Кроме того, Мосгорсуд обязал поликлинику выплатить мужчине задолженность по зарплате и оборудовать рабочее место в полном соответствии с заболеванием. Однако спустя пять лет после отстранения на службу Андрей так и не смог выйти. "Мне обещали создать рабочее место и действительно частично его сделали, например, поставили на компьютер программу для слепых", – рассказал Морозов. Тем не менее большое количество требований не было выполнено, да и новый главврач учреждения не отменил приказ о его отстранении, подписанный еще в 2013 году.

Правила трудоустройства инвалидов

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

О трудоустройстве людей с ограниченными возможностями в первую очередь думает государство. В России действует закон о "Социальной защите инвалидов", в рамках которого прописана статья о квотировании рабочих мест для таких людей.

"Если на предприятии свыше ста работников, оно обязано выделять вакансии для людей с ограниченными возможностями – такое правило действует по всей стране", – объяснил Москве 24 депутат Госдумы и вице-президент Всероссийского общества слепых (ВОС) Олег Смолин. Кроме того, власти в регионах вправе устанавливать такие же положения для организаций, где сотрудников больше 35. Таким образом, компании обязаны выделять рабочие места, на которых люди с инвалидностью смогли бы полноценно работать.





Олег Смолин депутат Госдумы и вице-президент ВОС У инвалидов довольно широкий спектр возможностей. Много людей, которые неплохо разбираются в компьютерах, которые могли бы заниматься организационной работой, я уже и не говорю про места менеджеров по продажам.

"Но опыт показывает, что закон работает плохо", – признается Смолин. По его словам, многие компании не квотируют рабочие места и предпочитают платить штраф, который в настоящее время может достигать максимум десяти тысяч рублей. "С другой стороны, предприятия предлагают для квотирования самые неудобные и мало оплачиваемые места, а потом говорят, что они все предложили, а инвалиды отказываются", – добавил собеседник портала.

Однако нередко встречаются и такие ситуации, в которую попала Оксана Серединская, – инвалидам просто отказывают в работе, потому что они с ограниченными возможностями. Хотя, по словам юриста Тимура Маршани, в России запрещена дискриминация при приеме на работу, в том числе и из-за инвалидности. Правозащитник рассказал Москве 24, что для отказа в таком случае нужна веская, максимально обоснованная причина. "Например, если на указанную должность требуется квалифицированный работник со стопроцентным зрением", – пояснил Маршани, разбирая случай Серединской. "Кроме того, работодатель обязан обеспечить все необходимое на рабочем месте для человека с ограниченными возможностями", – рассказала Москве 24 эксперт по трудовому праву Галина Енютина.

Смолин считает, что сама рыночная экономика в России оказалась непригодной для трудоустройства инвалидов. "И это не только российская проблема: например, как мне сообщала вице-президент Американского фонда слепых, в США 75 процентов незрячих без работы", – объяснил депутат. Однако основной проблемой, по мнению экспертов, являются низкие штрафы за неприем людей с ограниченными возможностями на работу, а также определенное количество трудностей для руководителей компаний по обеспечению всех условий для комфортной работы таких людей.