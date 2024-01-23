Бесправный пассажир? Как в РФ будут бороться с высадкой животных после смерти Твикса

Проводницу, которая 11 января во время стоянки в Кирове высадила из поезда на мороз сбежавшего из переноски кота Твикса, временно отстранили от работы. Животное искали больше недели и в результате обнаружили мертвым недалеко от путей. После случившегося в РЖД собираются пересмотреть правила перевозки домашних питомцев. Рассказываем, какие меры планируют принять.



Больше недели на морозе

Трагическая история кота по кличке Твикс, которого проводница высадила из вагона на мороз, потрясла до глубины души многих россиян. Животное вместе с сопровождающим ехало на поезде Екатеринбург – Санкт-Петербург, чтобы воссоединиться со своими хозяевами. Семья некоторое время назад перебралась жить из Башкирии в Ленинградскую область (город Тихвин). Сразу забрать к себе питомца не получилось из-за проблем с его пищеварением, рассказал владелец усатого Эдгар Гайфуллин. В ветклинике посоветовали не подвергать Твикса стрессу.

В итоге семья приняла решение, что любимца в Тихвин им доставит отчим Евгений. В среду, 10 января, в Екатеринбурге на мужчину и полосатого пассажира были оформлены билеты. По словам Эдгара, ничего не предвещало неприятностей. Кот был накормлен и сидел в переноске. Однако выбрался из нее во время стоянки в Кирове 11 января.





Эдгар Гайфуллин хозяин кота Твикса Евгений, который перевозил кота, в это время спал и проснулся уже поздно вечером. Увидел, что переноска открыта, а кота в ней нет. Пробежал весь вагон, в вагоне его тоже не оказалось. Он побежал к проводнице, поговорил с ней. Проводница сказала, что кот выбежал в городе Кирове. На следующий день Евгений мне позвонил и объяснил всю ситуацию. И мы начали поиск, получается, 12-го числа.

В первую очередь Эдгар связался с РЖД. Его перевели на сотрудников кировского вокзала, которые по видеокамерам установили, что Твикса из вагона высадила проводница. Семья опубликовала пост в соцсетях, где рассказала о произошедшем. К поиску кота подключились волонтеры. Только в одном Кирове на улицу вышли более 300 человек. Хозяева также объявили вознаграждение в 30 тысяч рублей тому, кто обнаружит усатого. Кроме того, по факту произошедшего было подано заявление в полицию, правоохранители даже завели уголовное дело, сообщил Эдгар. Однако затем его прекратили, уточнил мужчина. "Нам посоветовали составить в РЖД еще одно обращение и уже с ними вести диалог", – пояснил он.

В конечном итоге, спустя более чем неделю поисков, тело Твикса обнаружили недалеко от железнодорожных путей. История вызвала бурную реакцию общественности. Неравнодушные граждане даже создали петицию с требованием уволить с работы проводницу. Примечательно, что сама она рассказала несколько иную версию случившегося, сообщает телеграм-канал Baza. По словам женщины, в Кирове поезд долго стоял на станции с открытыми дверьми. И она подумала, что гулявший по вагону кот случайно запрыгнул внутрь. Животное было похоже на бродячее, подчеркнула проводница. Она якобы уточнила у пассажиров, чей это питомец, но ответа не получила. Только после этого женщина высадила хвостатого.

Проводница знала, что в вагоне есть пассажиры с переносками. Однако, с ее слов, в системе не указывается, какое именно животное перевозит человек. Женщина также добавила, что свободно гулявший Твикс не понравился другим пассажирам. Те якобы попросили его убрать. Кроме того, в том же вагоне находилась "элитная собачка". Ее хозяева испугались, что бродячий кот может чем-то заразить питомца. По словам проводницы, сопровождающий Твикса после случившегося даже не высказал никаких претензий.



Кто в переноске?

В РЖД заявили, что сожалеют о случившемся, и принесли извинения владельцам кота. Проводницу, которая высадила животное, временно отстранили от работы. "Она сейчас не работает с пассажирскими поездами, временно на период проведения рассмотрения", – сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников.

Кроме того, после инцидента с Твиксом компания планирует изменить правила перевозки питомцев.





Иван Колесников заместитель гендиректора РЖД Мы планируем в некоторой степени персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим. В настоящий момент в наших документах этого нет.

В пассажирской компании также заявили, что запретят проводникам высаживать животных из поезда. Питомцев будут передавать сотрудникам на остановках, далее вызывать представителей зоозащитных организаций. "В настоящее время в нашей дочерней компании АО "ФПК" рассматривается системная инициатива по установлению долгосрочных отношений с организациями помощи беспризорным животным в регионах России, в рамках которой им может оказываться регулярная помощь", – отметили в пресс-службе РЖД.

В свою очередь, глава СК РФ Александр Бастрыкин после гибели Твикса распорядился организовать проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове. "Питомец находился в поезде легально: на кота была оформлена багажная квитанция, и он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных. Хозяева кота обратились в правоохранительные органы. Однако сотрудниками внутренних дел было отказано в возбуждении уголовного дела", – сказано в телеграм-канале ведомства.



Ужесточить меры?

Для решения вопросов с безопасной перевозкой животных необходимо в первую очередь создать внутренние документы, в которых будут прописаны четкие правила. Об этом Москве 24 заявил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. Вносить же какие-либо изменения в федеральном законодательстве пока не стоит, полагает эксперт.

"Для начала нужны какие-то внутренние документы. Федеральный закон, возможно, будет избыточным, если появятся нормальные внутренние документы. Тем более что законы, принимаемые под влиянием того, что что-то случилось, редко бывают взвешенные. Нужно, чтобы эмоции поутихли", – подчеркнул Янков.





Кирилл Янков председатель Союза пассажиров России Когда это будет оформлено, нужны какие-то наказания, но в зависимости от последствий. Наказания могут быть дисциплинарными, если никаких последствий не было. В конце концов животное действительно могло забежать в вагон. Такое редко, но случается.

По мнению эксперта, в вопросах наказания за высадку животного есть свои нюансы, которые необходимо учитывать. "Например, увольнение может быть, если оно явно домашнее. Есть ошейник, другой идентификатор. Если нет, то животное действительно может быть воспринято как бродячее. Тогда, наверное, наказание должно быть меньше", – рассуждает специалист.

Вместе с тем в Госдуме сообщили, что создадут рабочую группу по вопросам, касающимся доработки правил перевозки домашних питомцев в общественном транспорте. В нее в том числе войдут представители транспортного комитета, РЖД и общественности. Первые предложения планируют обсудить уже в начале февраля.

