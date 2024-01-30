Уволенного из московской библиотеки кота Маркиза забрала домой заведующая учреждением

Фото: Москва 24

Кота Маркиза, который жил в библиотеке на северо-западе Москвы и был "уволен" из учреждения, приютила заведующая библиотеки Елена Акинова. Об этом сообщили Москве 24 в объединении культурных центров Северо-Западного административного округа.

"Кот прекрасно себя чувствует. Все восемь лет он любил наблюдать за посетителями и дремал на мероприятиях", – сказано в сообщении.

Кота Маркиза решили переселить в другое место после обращений жителей и гостей столицы из-за его свободного перемещения по помещениям библиотеки. Для того чтобы читатели чувствовали себя комфортно и безопасно в библиотеке, было принято решение о поиске нового дома для Маркиза.

Ранее сообщалось, что на территории ВДНХ потерялась собака. Сотрудники ВДНХ приютили животное, однако позже собаку передали хозяину.



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