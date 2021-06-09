Названа лучшая служебная кошка России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Кошка Муся, которая живет в Центральной городской публичной библиотеке имени Владимира Маяковского в Санкт-Петербурге, стала лучшей служебной кошкой России по итогам премии-переписи служебных котов "Котокультурная столица 2021". Об этом сообщается в группе во "ВКонтакте" организатора конкурса "Республики котов и кошек", объединяющий музей кошки и котокафе в северной столице.
Уточняется, что в рамках конкурса выбирали лучших животных, "работающих" в различных культурных учреждениях, магазинах и других организациях.
"Всего в голосовании приняло участие 4166 человек. Абсолютный лидер открытого голосования, лучшая служебная кошка России – Муся (ЦГПБ им. В. В. Маяковского, СПб)", – рассказал организатор. Между тем, лучшим котом Санкт-Петербурга в данной номинации признан Матрос Васильевич, живущий на судостроительном заводе "Северная верфь".
Победителей выбирали в нескольких номинациях. Так, лучшим "Мяузейным котом" стал кот Пас из Музея истории и культуры в Республике Коми.
В конкурсе приняли участие животные из 17 российских городов. Призовые места заняли 57 из них.
Ранее в столице прошла одна из крупнейших в Европе выставок собак "Евразия 2021". На ней можно можно было встретить представителей более 250 пород. Ежегодно мероприятие собирает, по меньшей мере, 40 000 человек.
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