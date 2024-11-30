Депутат Госдумы Колунов предложил увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

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Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил рассмотреть увеличение штрафов за антисанитарные условия в квартирах, а также принудительное изъятие подобного жилья. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, некоторые жильцы превращают свои квартиры в "свалку", а это нарушает интересы соседей. Неприятный запах распространяется на всю лестничную клетку, и другим собственникам квартир ничего не остается, кроме как обращаться во всевозможные инстанции, включая МВД и Роспотребнадзор.

Как отметил Колунов, обычная беседа с собственниками захламленных квартир обычно ни к чему не приводит. При этом мер административного воздействия на них фактически нет, не считая штрафа в размере 500-1000 рублей, хотя и к нему редко прибегают. А жильцам все это время приходится терпеть такое неприятное соседство. При этом даже уполномоченные органы не могут попасть в такое жилье, поскольку собственники им не открывают.

Ранее эксперт рассказала, какую опасность могут представлять старые обои в квартире. Как выяснилось, в них могут развиться патогенные грибки, особенно в условиях плохой проветриваемости и высокой влажности.