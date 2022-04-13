Эксперт объяснил, зачем люди стремятся освоить Луну

В планах госкорпорации "Роскосмос" – возобновление российской лунной программы. Речь идет о запуске автоматического аппарата "Луна-25", затем еще нескольких автоматов и наконец – пилотируемой программы. О второй лунной гонке и о том, зачем вообще человечеству Луна, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Сотрудники НПО имени С. А. Лавочкина у космического аппарата КА "Луна-25". Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

В 1960–1970-х годах СССР и США начали соперничество, которое быстро назвали лунной гонкой. Две космических державы стремились "застолбить" естественный спутник Земли, затрачивая на это колоссальные средства, производственные мощности и инженерные ресурсы. Соперничество завершилось условным паритетом: Советский Союз стал лидером по количеству зондов и автоматов (первый из них, "Луна-1", был отправлен еще в 1959 году), а Америка высадила на Луну несколько экипажей астронавтов.

Но затем оказалось, что, несмотря на огромное количество научных данных, собранных за время гонки, продолжать ее не имеет смысла: технологий, позволяющих обеспечить хоть какое-нибудь практическое использование Луны, тогда просто не существовало.



Целых полвека две державы ограничивались эпизодической отправкой зондов на лунную орбиту, пока в 1990 году окрестности спутника не посетила японская автоматическая станция Hiten.



Этот момент можно считать стартом второй лунной гонки: в космическом "соревновании" появился третий, что подстегнуло не только старейших ее участников – Россию и США, но и другие страны. В 2008 году к "лунному клубу" присоединилась Индия с аппаратом "Чандраян-1", в 2013-м в него вступил Китай с программой "Чанъэ".

Возникли даже негосударственные проекты, такие как израильский Beresheet, построенный частной компанией SpaceIL (правда, их аппарат разбился во время неудачной посадки); о планах отправки лунных миссий заявляют и Blue Origin Джеффа Безоса, и Space X Илона Маска. Одним словом, вторая лунная гонка стремительно (по космическим меркам) набирает обороты.

Но зачем вообще человечеству нужна Луна? Причин тому множество. Во-первых, на нашем спутнике есть огромные залежи полезных ископаемых: железа, алюминия, титана, а в поверхностном слое лунного грунта накоплен гелий-3 – редкий изотоп, который можно использовать как топливо для будущих термоядерных реакторов. Если найти способ добычи и регулярной отправки этих материалов на Землю, люди надолго решат многие технологические проблемы.

Во-вторых, на Луне низкая гравитация, нет атмосферы, зато есть огромное количество солнечной энергии – все это позволяет в перспективе разработать уникальные технологии и открыть новые горизонты для электроники, металлургии и других направлений.



Фото: РИА Новости/Антон Денисов

И наконец, в-третьих, Луна – это идеальный "перевалочный пункт" для дальней космонавтики. Запуск межпланетной миссии с Земли требует огромного количества энергии (а значит, и топлива), подавляющая часть которой тратится на преодоление земной атмосферы и гравитации. Но лунная сила притяжения в шесть раз слабее, а атмосферы там нет совсем – и энергии на взлет требуется на несколько порядков меньше.

В идеале наша дальняя космонавтика должна выглядеть так. С Земли запускаются небольшие корабли, доставляющие на лунную базу людей, роботов и материалы – сделать это намного проще, чем "вытолкнуть" с наземного космодрома гигантскую ракету, которая должна долететь, скажем, до Марса и вернуться назад.

На лунных верфях в условиях низкой гравитации строятся корабли для дальних полетов, которые, с учетом новой металлургии и низкогравитационной электроники, будут намного легче, прочнее и "умнее" нынешних. Астронавты пересаживаются в эти корабли и отправляются к Марсу, Юпитеру и другим планетам, взлетая с Луны или даже с ее орбиты. Как ни странно, такая сложная схема в конечном счете обойдется намного дешевле нынешней "пробивной" космонавтики.

Конечно, все это произойдет еще очень нескоро. Даже по самым оптимистичным прогнозам, до постройки первого лунного космодрома должно пройти от 70 до 100 лет. Но это – задача-максимум. На пути к лунной пересадочной базе есть множество промежуточных точек, каждая из которых даст человечеству новые знания и технологии. Ждать осталось совсем недолго. Хотя...