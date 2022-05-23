Сближение с Землей самого большого в 2022 году астероида произойдет 27 мая

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Самый большой в 2022 году астероид размером порядка 1,5 километра сблизится с Землей 27 мая, сообщается в телеграм-канале Института прикладной математики имени М. В. Келдыша (ИМП) РАН.

"Минимальное сближение с нашей планетой произойдет 27 мая 2022 года на расстоянии в 3,8 миллиона километра, что в 10 раз больше расстояния до Луны", – говорится в сообщении.

Уточняется, что размеры астероида позволят увидеть его в любительский телескоп.

В "Роскосмосе" уточнили, что сближение с Землей произойдет в 17:26 по московскому времени, астероид пролетит со скоростью 13 километров в секунду.

При этом планете ничего не угрожает, отметили в госкорпорации.

Ранее сообщалось, что свыше тысячи ранее неизвестных астероидов обнаружили астрономы-любители на архивных снимках космического телескопа "Хаббл".

Проект по изучению 37 тысяч снимков был запущен два года назад. В нем приняли участие 11 тысяч астрономов со всего мира, которые на фотографиях, сделанных в период с 2002 по 2021 год, вручную искали особые помехи, которые могли бы свидетельствовать о наличии тогда еще не открытых небесных тел. По словам авторов проекта, сделать это с помощью существующих компьютерных программ было невозможно.

