Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Наука

01:17

Эксперт раскрыл загадку обнаруженного на поверхности Марса объекта, похожего на дверь

наука

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Американский ровер Curiosity зафиксировал на поверхности Марса прямоугольное отверстие, напоминающее вход в катакомбы. Снимок был сделан 7 мая на склоне Фронтон Гринхью.

Издание Science Alert назвало данное открытие жутковатым. В статье утверждалось, что изображенный на снимке проем похож на портал, ведущий в другие вселенные или в туннели к центру планеты.

Пользователи интернета прозвали данный объект дверью внеземных цивилизаций, однако эксперт Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл считает, что ничего сверхъестественного в нем нет.

В интервью РИА Новости специалист рассказал, что, по его оценкам, реальный размер "двери" составляет около 30 сантиметров, а сама она является углублением, которое образовалось на стыке двух линейных трещин скалы.

Ранее американские ученые выяснили, почему иней на поверхности Марса нельзя увидеть невооруженным глазом и чем вызваны километровые полосы оползней на поверхности планеты.

В рамках исследования использовались данные аппарата NASA Mars Odyssey, оснащенного инфракрасной камерой. Благодаря последней специалисты могли видеть, что по утрам планета покрывается тонким слоем сухого льда, который моментально испаряется из-за резких перепадов температур.

Астрофизики показали изображение черной дыры в центре Млечного Пути

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать