Эксперт раскрыл загадку обнаруженного на поверхности Марса объекта, похожего на дверь

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS
Американский ровер Curiosity зафиксировал на поверхности Марса прямоугольное отверстие, напоминающее вход в катакомбы. Снимок был сделан 7 мая на склоне Фронтон Гринхью.
Издание Science Alert назвало данное открытие жутковатым. В статье утверждалось, что изображенный на снимке проем похож на портал, ведущий в другие вселенные или в туннели к центру планеты.
Пользователи интернета прозвали данный объект дверью внеземных цивилизаций, однако эксперт Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл считает, что ничего сверхъестественного в нем нет.
В интервью РИА Новости специалист рассказал, что, по его оценкам, реальный размер "двери" составляет около 30 сантиметров, а сама она является углублением, которое образовалось на стыке двух линейных трещин скалы.
Ранее американские ученые выяснили, почему иней на поверхности Марса нельзя увидеть невооруженным глазом и чем вызваны километровые полосы оползней на поверхности планеты.
В рамках исследования использовались данные аппарата NASA Mars Odyssey, оснащенного инфракрасной камерой. Благодаря последней специалисты могли видеть, что по утрам планета покрывается тонким слоем сухого льда, который моментально испаряется из-за резких перепадов температур.
Астрофизики показали изображение черной дыры в центре Млечного Пути
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