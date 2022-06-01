Корабль "Прогресс МС-18" с 1,3 тонны мусора отстыковался от МКС

Фото: roscosmos.ru
Грузовой корабль "Прогресс МС-18", который трижды уводил Международную космическую станцию от столкновения с космическим мусором, отстыковался от модуля "Звезда". Трансляция идет на сайте Роскосмоса.
Двигательная установка корабля для схода с орбиты должна включиться в 14:11 по московскому времени. В 14:43 "Прогресс" войдет в плотные слои атмосферы, а в 14:51 он сбросит несгораемые элементы в несудоходной части Тихого океана.
При помощи двигателей корабля "Прогресс МС-18" было проведено девять коррекций орбиты МКС, в том числе три для уклонения от космического мусора. Отмечается, что члены экипажа загрузили около 1,3 тонны мусора, поскольку затопление следующего "грузовика" планируется нескоро. Запущенный в феврале "Прогресс МС-19" будет находиться на станции год.
"Прогресс МС-18" освободит место для "Прогресса МС-20", который должен стартовать 3 июня.
30 марта в степи Казахстана приземлился спускаемый аппарат "Союз МС-19" с российскими космонавтами. С МКС вернулись российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также представитель США Марк Ванде Хаем.
Капсула корабля "Союз МС-19" с российскими космонавтами приземлилась на землю
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