Грузовой корабль "Прогресс МС-20" с 3D-принтером и наноспутниками стартовал с Байконура

Фото: roscosmos.ru
Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-20", который доставит на МКС 3D-принтер и наноспутники, стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщает РИА Новости.
Ракета стартовала с площадки № 31 космодрома. Уточняется, что спустя несколько минут она выйдет на околоземную орбиту, где задействуются солнечные батареи и антенны. После этого "Прогресс" продолжит двигаться к станции. Он проделает несколько витков вокруг Земли, а до станции в целом долетит примерно за три часа.
Состыковаться со станцией аппарат должен в 16:02 по московскому времени. Ожидается, что в космосе корабль пробудет 173 дня.
"Прогресс" доставит на МКС топливо, воду, сжатый азот, различную технику и укладки для проведения научных исследований. Также в корабль везет несколько пар наноспутников и 3D-принтер разработки РКК "Энергия".
Отмечается, что пуск ракеты посвящен республикам Донбасса. На корпус летального аппарата нанесены флаги ДНР и ЛНР.
Ранее легкая ракета "Ангара-1.2" с космическим аппаратом в интересах российского оборонного ведомства впервые стартовала с космодрома Плесецк Архангельской области. Она была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС.
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