Полет на Луну обойдется РФ в 4 раза дешевле, чем США – "Роскосмос"

Полет на Луну обойдется России в четыре раза дешевле, чем США. Об этом рассказали в "Роскосмосе".

Там уточнили, что все дело состоит в ракетах, с помощью которых отправляют корабли. Для этих целей Штаты планируют использовать Space Launch System сверхтяжелого класса. РФ же планирует задействовать ракету "Енисей". Ее запуск будет стоить гораздо дешевле, чем эксплуатация американского аналога.

По мнению "Роскосмоса", такой выгоды удастся достичь за счет задела советских программ и изначальной разработки.

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