В США прокомментировали решение РФ покинуть проект МКС

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США сожалеют о планах России по выходу из проекта Международной космической станции в 2024 году. Об этом заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, это решение вызывает сожаление с учетом важной научной работы, которая проводится на МКС, и профессионального сотрудничества.

Прайс добавил, что заявление России стало неожиданностью для Вашингтона.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что госкорпорация приняла решение о выходе из проекта МКС после 2024 года. Он подчеркнул, что российская сторона выполнит все обязательства перед зарубежными партнерами.

Борисов добавил, что к этому времени "Роскосмос" приступит к формированию Российской орбитальной служебной станции (РОСС). По его словам, реализация данного проекта станет основным приоритетом отечественной космической отрасли.

Песков позже отметил, что соответствующее решение было принято не 26 июля, а раньше. Так он ответил на вопрос, согласовано ли данное решение с главой государства.

