Плату за проезд по МСД не будут взимать с жителей Москвы и области

Для того, чтобы защитить москвичей от дополнительного транзитного трафика, было приятно решение о вводе платной дороги на МСД для легковых автомобилей, сообщила руководитель блока PR и маркетинга Дептранса Москвы Юлия Темникова.

Она отметила, что грузовым автомобилям на МСД будет заезжать запрещено. При этом с жителей Москвы и области плату за проезд по столичному скоростному диаметру взимать не будут.

Кроме того, ожидается, что при вводе МСД транспортная доступность улучшится в 48 районах города. Пользоваться диаметром смогут более чем 4,5 миллиона жителей. Подробнее – в эфир телеканала Москва 24.