Абрамченко заявила, что завод Tetra Pak в Подмосковье продолжает свою деятельность

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Завод Tetra Pak в Московской области продолжает работать и обеспечивать заказчиков упаковкой, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Обращаю внимание – завод компании в Московской области не останавливал свою работу и продолжает обеспечивать своих заказчиков упаковкой", – написала она в своем телеграм-канале.

Вице-премьер подчеркнула, что у России есть необходимые технологии, сырье и ресурсы для оперативного замещения импортной упаковки и материалов.

Ранее стало известно, что Tetra Pak передаст свое российское производство местной администрации в связи с невозможностью поддержания операционной деятельности в РФ.

Отмечалось, что данное решение было принято с целью обеспечения непрерывности бизнеса заказчиков компании, а также для сохранения доступности продуктов первой необходимости для россиян.

