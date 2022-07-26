В России не будет дефицита упаковки для молочной продукции – Минпромторг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Минпромторге заявили, что на российском рынке не будет проблем с упаковкой для молочной продукции.

"В настоящее время внутренний рынок обеспечен необходимым количеством упаковки для молочной продукции. Дефицита не ожидается", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее стало известно, что Tetra Pak передаст свое российское производство местной администрации в связи с невозможностью поддержания операционной деятельности в РФ.

Отмечалось, что данное решение было принято с целью обеспечения непрерывности бизнеса заказчиков компании, а также для сохранения доступности продуктов первой необходимости для россиян.

Позднее генеральный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов заявил, что работа завода шведско-швейцарской компании Tetra Pak по производству упаковки в России принципиально не поменяется. По его словам, завод обеспечен сырьем и компонентами как российского, так и импортного производства, компания полностью самостоятельно занимается сорсингом.

