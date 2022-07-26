В "Союзмолоке" сообщили, что работа завода Tetra Pak принципиально не изменится

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Работа завода шведско-швейцарской компании Tetra Pak по производству упаковки в России принципиально не поменяется, сообщил генеральный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов.

"Сегодня завод Tetra Pak обеспечен сырьем и компонентами как российского, так и импортного производства, компания полностью самостоятельно занимается сорсингом", – передает РИА Новости его слова.

Кроме того, по словам Белова, завод де-факто работает в автономном режиме уже несколько месяцев.

Ранее стало известно, что Tetra Pak передаст свое российское производство местной администрации в связи с невозможностью поддержания операционной деятельности в РФ.

Отмечается, что данное решение было принято с целью обеспечения непрерывности бизнеса заказчиков компании, а также для сохранения доступности продуктов первой необходимости для россиян.

В конце мая в СМИ появилась информация о том, что производитель упаковки Tetra Pak может полностью уйти из России, поскольку головной офис компании разорвал связи со своим российским дочерним предприятием. Позже в компании опровергли эту информацию.