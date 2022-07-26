Tetra Pak передает свое подразделение в РФ местному менеджменту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Шведско-швейцарская компания – производитель упаковки Tetra Pak передаст свое российское производство местной администрации в связи с невозможностью поддержания операционной деятельности в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Компания приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента", – указано в сообщении.

Отмечается, что данное решение было принято с целью обеспечения непрерывности бизнеса заказчиков компании, а также для сохранения доступности продуктов первой необходимости для россиян.

В конце мая в СМИ появилась информация о том, что производитель упаковки Tetra Pak может полностью уйти из России, поскольку головной офис компании разорвал связи со своим российским дочерним предприятием. Тем не менее позже в компании опровергли эту информацию.