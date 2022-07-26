"Роскосмос" показал примерный облик российской орбитальной служебной станции

Фото: ТАСС/"Роскосмос"

"Роскосмос" показал концепцию российской орбитальной служебной станции. Госкорпорация опубликовала эскиз в своем телеграм-канале.

"Перед вами примерный облик станции, предлагаемый к созданию ракетно-космической корпорацией "Энергия", – отмечается в публикации.

На первом этапе в состав станции войдет узловой, шлюзовой, базовый и научно-энергетический модули, а на втором этапе – научно-энергетический, производственный, целевой модули и платформа обслуживания.

Ранее во вторник гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация решила выйти из проекта МКС после 2024 года. При этом он пояснил, что предварительно Россия выполнит все свои обязательства перед партнерами.

Отмечалось, что после ухода с МКС "Роскосмос" приступит к созданию российской орбитальной служебной станции. Этот проект станет приоритетным для отечественной космической отрасли.

В сентябре 2021 года бывший глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что развертывание новой российской орбитальной служебной станции планируется начать в 2026–2027 году. Он отметил, что базовым модулем новой станции станет научно-энергетический модуль, изначально планировавшийся к использованию в составе российского сегмента Международной космической станции.