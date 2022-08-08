Астрономы заявили о внезапном увеличении продолжительности земного дня

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Продолжительность земного дня стала внезапно увеличиваться. К такому выводу пришли астрономы из Тасманского университета, передает "Газета.ру".

Продолжительность дня определяет вращение Земли вокруг своей оси. По данным астрономов, за последние десятилетия это вращение ускорилось, из-за чего дни стали короче. Так, в июне 2022 года был установлен рекорд самого короткого дня за последние полвека.

Вместе с тем атомные часы указывают на увеличение продолжительности дней с 2020 года. Это, в свою очередь, оказывает критическое влияние на GPS и другие технологии.

При этом причина такого явления неизвестна. На продолжительность дня могут влиять изменения климата, таяние ледников и природные катаклизмы, из-за которых в атмосферу попало много воды.

Ранее сообщалось, что полный оборот Земли вокруг своей оси продлился на 1,59 миллисекунды меньше обычного. Подобное явление неощутимо человеком, однако оно может повлиять на спутники и навигационные системы. Известно, что вращение Земли стало замедляться с 1970 года. В 2016 году часы остановились на секунду, в 2020 году день на планете стал короче на 1,47 миллисекунды.

