Самый короткий день в истории зафиксировали на Земле

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Специалисты Международной службы вращения Земли зафиксировали самый короткий день на планете. Об этом сообщили в Daily Mail.
По данным экспертов, полный оборот Земли вокруг своей оси продлился на 1,59 миллисекунды меньше обычного. Подобное явление неощутимо человеком, однако оно может повлиять на спутники и навигационные системы.
Известно, что вращение Земли стало замедляться с 1970 года. В 2016 году часы остановились на секунду, в 2020 году день на планете стал короче на 1,47 миллисекунды.
Ранее стало известно, что российские космонавты начали подготовку к выходу в космос. Перед выходом в открытый космос специалисты изучат список задач, проверят скафандры "Орлан-МКС", подготовят их аккумуляторы и соберут укладки. В ходе внекорабельной деятельности космонавтам будет необходимо смонтировать локтевые телекамеры дополнительного обзора манипулятора ERA, перенести и подключить внешний пульт управления EMMI и демонтировать стартовые кольца для облегчения манипулятора ERA.
Общее время за бортом составит 6 часов 45 минут. Выход в космос запланирован на 17 августа.
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