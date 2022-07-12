Володин оценил планы Пентагона бороться воздушными шарами с ракетами РФ

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Использование Пентагоном воздушных шаров против российских гиперзвуковых ракет является провалом программы противоракетной обороны США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Новость о том, что Пентагон начнет использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет России, стоит воспринимать прежде всего как провал программы американской противоракетной обороны", – написал он в своем телеграм-канале.
По словам политика, следующим этапом станет использование подводных шаров, "учитывая наличие у нашей страны "Посейдона".
Ранее сообщалось, что Пентагон планирует отслеживать гиперзвуковое оружие России и Китая, используя огромные воздушные шары.
Отмечается, что в настоящий момент технология переходит от научного сектора министерства обороны к военным службам. В Пентагоне надеются, что эти аппараты дадут возможность сдерживать гиперзвуковое оружие, производимое в России и Китае.
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