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Наука

09:15

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур

наука

Фото: roscosmos.ru

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", иранским спутником "Хайям" и 16 малыми аппаратами стартовала с Байконура, следует из трансляции на YouTube-канале "Роскосмоса".

Уточняется, что отделение головного блока в составе разгонного и спутников от третьей ступени ракеты должно произойти примерно через 9 минут после старта, после чего "Фрегат" продолжит работу по выведению спутников на орбиту.

Ранее сообщалось, что "Союз-2.1в" успешно вывел на орбиту аппарат "Космос-2558".

Ракета стартовала 1 августа в 23:25 с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск прошел в штатном режиме. Космический аппарат был выведен на орбиту в установленное время.

Ракета с военным спутником на борту стартовала с космодрома в Плесецке

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