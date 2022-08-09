Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур

Фото: roscosmos.ru

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", иранским спутником "Хайям" и 16 малыми аппаратами стартовала с Байконура, следует из трансляции на YouTube-канале "Роскосмоса".

Уточняется, что отделение головного блока в составе разгонного и спутников от третьей ступени ракеты должно произойти примерно через 9 минут после старта, после чего "Фрегат" продолжит работу по выведению спутников на орбиту.

Ранее сообщалось, что "Союз-2.1в" успешно вывел на орбиту аппарат "Космос-2558".

Ракета стартовала 1 августа в 23:25 с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск прошел в штатном режиме. Космический аппарат был выведен на орбиту в установленное время.

