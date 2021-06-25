Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил РФ осуществил успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б". Запуск производился с космодрома Плесецк, передает ТАСС.

"В пятницу, 25 июня, в 22:50 мск с пусковой установки (ПУ) №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", – сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, на борту ракеты находится космический аппарат нового поколения, который направлен в космос в интересах военного министерства.

В апреле 2021 года Минобороны РФ впервые представило в открытом доступе архивные документы первых космонавтов. Акцию приурочили к 60-летию первого полета человека в космос.