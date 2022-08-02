Ракету "Союз-2.1в" с военным спутником запустили с космодрома Плесецк

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Ракету легкого класса "Союз-2.1в" запустили в понедельник, 1 августа, с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом журналистам сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Ракета выведет на орбиту космический аппарата, разработанный для российского военного ведомства. Отмечается, что предстартовые операции и сам старт прошли в штатном режиме. Также штатно от второй ступени "Союза-2.1в" отделился разгонный блок "Волга" с военным спутником.

Ракета стартовала в 23:55 по московскому времени. Пуск провел боевой расчет Космических войск ВКС России.

25 июня боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил РФ осуществил успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б". На борту находился космический аппарат нового поколения, который направили в космос в интересах министерства обороны РФ.

До этого с Байконура запустили ракету-носитель "Протон-М" с военным космическим аппаратом. Пуском руководил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-полковник Александр Головко.