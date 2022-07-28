В США заявили, что РФ не будет уходить с МКС, пока не создаст свою станцию

Фото: depositphotos/cookelma

Россия сообщила НАСА, что не планирует выходить с МКС до тех пор, пока не будет построен собственный форпост страны на орбите. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу космического командования НАСА Кэти Людерс.

Как отмечается в материале, российские чиновники, отвечающие за космическую сферу, сообщили своим американским коллегам, что Москва рассчитывает остаться на Международной космической станции до тех пор, пока не будет построен собственный форпост страны на орбите.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что госкорпорация приняла решение о выходе из проекта МКС после 2024 года. Он подчеркнул, что российская сторона выполнит все обязательства перед зарубежными партнерами.

Борисов добавил, что к этому времени "Роскосмос" приступит к формированию Российской орбитальной служебной станции (РОСС). По его словам, реализация данного проекта станет основным приоритетом отечественной космической отрасли.

Песков позже отметил, что соответствующее решение было принято не 26 июля, а раньше. Так он ответил на вопрос, согласовано ли данное решение с главой государства.

