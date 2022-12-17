Тревел-эксперт назвала лучшие горнолыжные курорты России

Горнолыжный отдых редко бывает недорогим. Однако в России есть довольно экономичные горнолыжные курорты, расположенные в живописных уголках страны. Рассказываем, где можно покататься с комфортом и без больших трат.

Архыз

Небольшой, но активно развивающийся курорт рядом с Минеральными Водами, где построили 27 километров трасс разного уровня сложности. Причем два маршрута разработаны специально для экстремалов. Почти на каждой трассе работает специальная система, которая посыпает покрытие искусственным снегом. Вокруг курорта находятся горные озера, ледники, Тебердинский биосферный заповедник и прочая красота.

Как добраться: около 3,5 часа на самолете до Минеральных Вод в одну сторону, билеты стоят от 5 000 рублей туда и обратно. Затем проехать 210 километров от аэропорта до курорта.

Цены на курорте: номер на двоих в отеле в пешей доступности от склонов – от 4 000 рублей в сутки. Но лучше рассчитывать на 5 000–6 000 рублей, особенно в выходные и праздничные дни. Ски-пасс (билет на подъемник) обойдется в 2 375 рублей в день. Если покупать сразу на несколько суток, услуга обойдется дешевле. Прокат комплекта лыжи/ сноуборд + ботинки стоит от 1 600 рублей в день.

Ведучи (Чечня)

Первый горнолыжный курорт в Чечне открылся в 2018 году, стройка и благоустройство здесь все еще продолжаются. Пока на курорте работает одна синяя (то есть низкой степени сложности) трасса протяженностью около километра и с перепадом высот до 196 метров. Также туристам доступны учебный склон, канатная дорога и детский парк.

Из очевидных плюсов – здесь точно не придется стоять в очереди на подъемник. Пока на курорт не приезжают много гостей. Возможно, дело в небогатой инфраструктуре, которую продолжают строить. К услугам туристов есть прокат снаряжения, горнолыжная школа, две гостиницы и ресторан.

Как добраться: самолетом до Грозного – около 3,5 часа в пути в одну сторону. Билеты туда и обратно будут стоить около 5 700 рублей. От автовокзала в сезон каждый день в 09:00 отправляется микроавтобус до курорта, дорога займет примерно 2 часа. Также трансфер до Ведучей предлагают многие местные туроператоры.

Цены на курорте: номер на двоих в отеле – от 2 500 рублей в сутки, ски-пасс на день – 650 рублей. Прокат комплекта снаряжения обойдется в 1 300 рублей на 2 часа или 2 250 рублей на день.

Гора Соболиная

Здесь можно покататься на лыжах с видом на Байкал – озеро видно практически с каждой точки. На курорте 15 трасс с перепадом высот до 479 метров как для новичков, так и для опытных спортсменов.

Снег здесь есть всегда, естественный покров достигает 2 метров. Но на всякий случай есть и искусственное освежение трасс. На территории расположен спортивный комплекс с бассейном, спа-центр, экскурсии (например, в биосферный заповедник), хостел, два отеля и коттеджный городок.

Как добраться: самолетом до Иркутска – 5,5–6,5 часа в пути. Цена билетов в обе стороны составит около 11 800 рублей. Доехать от Иркутска до курорта можно на маршрутном такси от железнодорожного или автовокзала. Также в сезон каждый час ходят микроавтобусы "Такси Байкал" от Центрального рынка, стоимость проезда – 350 рублей с человека (+100 рублей за багаж). В пути туристы проведут 2,5 часа.

Цены на курорте: койко-место в хостеле обойдется от 680 рублей в сутки с человека. Номер на двоих в одном отеле – от 3 000 рублей в сутки, в другом – от 4 600 рублей, домик в коттеджном поселке – от 8 800 рублей в сутки. Ски-пасс стоит от 500 рублей в час и от 1 300 рублей в день. Прокат лыж – от 700 рублей в день, сноуборда – от 800 рублей в день.

Большой Вудъявр (Хибины)

Один из самых современных курортов за полярным кругом. Благодаря погодным условиям сезон здесь длится до мая. В Большом Вудъявре 28 трасс разного уровня сложности общей протяженностью 35 километров.

Днем примерно на половине трасс работает искусственное освещение, так как световой день тут очень короткий. Вечером есть шанс увидеть северное сияние. Для туристов работают несколько гостиниц на разный бюджет, рестораны, бары, оздоровительный комплекс с бассейном и экскурсии на снегоходах.

Как добраться: можно долететь до аэропорта Хибины (около 2,5 часа в пути и от 8 800 рублей – за билеты туда и обратно) и оттуда около 20 минут добираться до курорта на маршрутке или такси. Другой вариант – перелет до Мурманска (в пути 2,5–3 часа, от 5 000 рублей – за билеты туда и обратно), но придется ехать примерно 200 километров. Автобусы ходят регулярно, также есть услуга по заказу трансфера.

Цены на курорте: номер на двоих в отеле – от 4 000 рублей в сутки, ски-пасс – от 600 рублей на 2 часа и от 1 050 рублей на день. Прокат комплекта снаряжения – от 810 рублей на 2 часа. Если же взять инвентарь на два дня и больше, возьмут денежный залог.

