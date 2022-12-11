Тревел-эксперт рассказала о самых интересных забегах этой зимы

Сезон забегов обычно приходится на лето и осень. Но и наступившая зима не повод прекращать выходить на старт. Даже наоборот, ведь в холодное время года важно двигаться как никогда. Мы выбрали шесть зимних забегов в разных регионах России недалеко от Москвы, куда можно прокатиться на выходные и совместить соревнования с прогулками по новым интересным местам.

Space Carnival 2022

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Когда: 11 декабря 2022 года.

Где: г. Королев, Московская область.

Дистанция: 5 километров, 10 километров и полумарафон (21,1 километра), есть также детские дистанции от 500 метров.

Сколько стоит: 5 километров – 1 800 рублей, 10 километров – 2 300 рублей, полумарафон – 2 500 рублей, детские старты – от 700 рублей.

Веселый новогодний костюмированный забег, где участники могут нарядиться кем угодно. Главное, чтобы всем было весело и удобно. Дистанция проложена по асфальтированной трассе без особых спусков и подъемов. В стартовом пакете – именной номер с типом индивидуального хронометража и подарки от партнеров.

Новогодний Петербургский марафон Sosnovka Rabbit

Когда: 18 декабря 2022 г.

Где: Санкт-Петербург

Дистанция: 5,275 километра, 10,55 километра, полумарафон (21,1 километра), марафон (42,2 километра) и 63,3 километра. Есть также детские дистанции на 1 километр, которые можно пробежать, пройти или проехать на игрушечной лошади.

Сколько стоит: 5,275 километра – 2 000 рублей, 10,55 километра – 2 200 рублей, полумарафон – 2 500 рублей, марафон – 3 000 рублей, 63,3 километра – 3 500 рублей. Детские старты – от 1 600 рублей. Любую дистанцию менее полумарафона можно пройти пешком, это будет стоить чуть дешевле.

Еще один праздничный массовый забег, который проходит ежегодно под Новый год. Соревнования пройдут по грунтовым дорожкам в самом большом лесном массиве Петербурга – в парке "Сосновка". Карнавальные костюмы только приветствуются, лучшие образы организаторы обещают отметить призами. На дистанции от 10,55 километра разместят пункты питания с колой, изотониками, фруктами, черным хлебом и солеными огурцами. На финише участников угостят сладким чаем, детей – лимонадом.

Забег Дедов Морозов 2022

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Когда: 25 декабря 2022 года.

Где: Тула

Дистанция: 5 километров и 10 километров, на дистанции 400 и 700 метров места уже закончились.

Сколько стоит: 5 километров – 1 500 рублей, 10 километров – 1 700 рублей.

Праздничный забег в костюмах Дедов Морозов по аллеям местного крупнейшего парка имени П. П. Белоусова. В стартовом пакете – фирменная футболка и колпак, при желании участник может нарядиться к спортивному событию самостоятельно.

Забег обещаний

Когда: 1 января 2023 года.

Где: где угодно.

Дистанция: 2 023 метра.

Сколько стоит: бесплатно.

Открытый праздничный забег, посвященный исполнению желаний в новом году. Для участия нужно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия, после чего на почту придет номер с текстом: "Я бегу и обещаю…" Там нужно написать, чего вы хотите и ждете от себя в новом году, а затем прийти в назначенное время к месту старта. Локации также будут отправлены на почту ближе к дате забега. Если в вашем городе таких нет, можно подать заявку на организацию и собрать единомышленников.

Ice Valdaice

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Когда: 5 февраля 2023 года.

Где: г. Валдай, Новгородская область.

Дистанция: 10 километров, полумарафон (21 километр), марафон (42 километра), детская дистанция – 1 километр.

Сколько стоит: 10 километр – 2 800 рублей, полумарафон – 3 200 рублей, марафон – 3 800 рублей, детский старт – 1 000 рублей. Ближе к дате забега цена будет повышаться.

В меру экстремальный забег по глади Валдайского озера. Беспокоиться не стоит, ничего опасного в его проведении нет – водная гладь в это время уже отлично промерзает. При этом к событию стоит запастись непромокаемой одеждой и обувью. На дистанции 21 километр будет два пункта питания, на 42 километра – три. На финише бегунов ждут душевые, баня и горячая еда.

Чтобы добраться до места забега, из Москвы будет организован трансфер до Валдая и обратно. Транспорт отправится от станции метро "Речной вокзал" 4 февраля в 09:00 туда и 5 февраля в 14:00 обратно. Зарегистрироваться на трансфер нужно заранее, стоимость – 3 300 рублей с человека.

Novgorod ICE 2023

Когда: 12 февраля 2023 года.

Где: Великий Новгород

Дистанция: 6, 12 и 19 километров, детская верста – 1,066 километра.

Сколько стоит: 6 километров – 1 850 рублей, 12 километров – 2 100 рублей, 19 километров – 2 100 рублей, детская верста – 1 000 рублей. Ближе к дате забега цена будет повышаться.

Трейловый забег по красивым местам древнего города: мимо стен Кремля, Юрьевского монастыря, по территории музея Витославицы и берегам озер. На трассе организаторы обеспечат участников водой и едой. В стартовом пакете – фирменный баф, на финише всех участников ждет горячий обед.

Как подготовиться к забегу, если вы не профессионал.

Фото: портал мэра и правительства Москвы